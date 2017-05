Lahnbachausstellung/Galerie

im Turm/durch Kustos Egon Spiß & Buchpräsentation

Der Lahnbach war viele Jahrhunderte Segen und Fluch für die Menschen im Siedlungsgebiet von Schwaz. Seine Ausbrüche und Vermurungen haben dem Schwazer Gemeinwesen über Jahrhunderte empfindliche Schäden verursacht. Sein Wasser lieferte in den vergangenen Jahrhunderten bis in unsere Tage aber auch nutzbare Kraft für Mühlen, Sägewerke, Schmelzhütten oder auch für die Bewirtschaftung des Franziskanerklosters und die Schwazer Tabakfabrik. Zudem wird der Lahnbach heuer auch als Kultur- und Erholungsraum in den Fokus der Stadt Schwaz und seiner Bewohner treten.

Über alle diese interessanten Themen wird derzeit eine Ausstellung auf Burg Freundsberg vorbereitet.Im Rahmen der Vernissage dieser Ausstellung wird außerdem ein, vom Leiter der Tiroler Wildbach- u. Lawinenverbauung, DI. Ing. Siegfried Sauermoser neu verfasstes Buch zu dem spannenden, Thema „Lahnbach“ den Besuchern vorgestellt.Alle Interessierten sind im Namen der Stadtgemeinde Schwaz und des Burgteams zu dieser Ausstellung und Buchvorstellung sowie anschliessender Genussjause im Bergfried des „Gschlössls“ herzlich eingeladen.Ausstellung bis August 2017