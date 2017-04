Ort(s)_Geschehe(n) - Einladung zum Erzählcafe

wir laden ganz herzlich zum gemütlichen erzählcafé ein! am samstag, den 6. mai, treffen wir uns von 17 bis 20 uhr vor dem musikpavillon. beim erzählcafé, das im rahmen unseres projektes „ort(s)_geschehe(n)“ stattfindet, reden wir mit sechs künstlerInnen aus wien darüber, welche erinnerungen wir an wattens haben, was jede/r von uns mit dem ort verbindet und welche ideen und wünsche es gibt. den erfahrungsaustausch des erzählcafé's verarbeiten die künstlerInnen anfang Juli 2017 in unterschiedlichen arbeiten im öffentlichen raum von wattens.

das konzept zu 'ORT(S)_GESCHEHE(N) - Im Dialog mit Mneymosyne' basiert auf den forschungen und überlegungen des kunsthistorikers aby warburg und der kulturwissenschaftler jan und aleida assman, und ist ein projekt zur förderung und stärkung lokaler, gesellschaftlicher prozesse und wahrnehmungen. durch unterschiedlichste positionen aktueller kunst soll nicht nur das 'wattener' ortsbild, sondern auch die frage nach dem kollektiven gedächtnis und 'erinnerungsräumen' neu interpretiert und reflektiert werden.wir würden uns sehr freuen, euch am 6. mai willkommen zu heißen! bitte erzählt auch euren mitmenschen davon. anschauungsmaterial wie alte fotos, bücher, schulhefte, postkarten und andere schätze sind gern gesehen! für nach dem erzählcafé: die fromme helene auf der kolpingbühne (20 uhr).