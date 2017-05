, Sankt Margarethen 101 , 6200 Buch in Tirol AT

Kultur am Land , Sankt Margarethen 101 , 6200 Buch in Tirol AT

Viel „Kaputtes” wandert bei uns auf den Müll und damit das nicht passiert, gibt es das Repair Cafe.

Neben Kaffee, Tee und Kuchen gibt es ExpertInnen, die ehrenamtlich mit euch defekte Gebrauchsgegenstände reparieren. Repariert werden Elektrogeräte, Kleidung, Computer, Haushaltsgeräte aller Art - eigentlich alles, was leicht transportiert werden kann. Wir freuen uns auf einen regen Besuch.



Spezial: ErklärBAR (wir erklären Smartphones, Tablet & co.)



Eine Zusammenarbeit von Sone Jenbach und Kultur am Land

ORT: KulturWohnzimmer - Kultur am Land