Vortrag - Bangladesch - Indien - Bhutan

Kultur am Land , Sankt Margarethen 101 , 6200 Buch in Tirol AT

Ein Reisevortrag über den Süden Asiens, durch Bangladesh über Indien nach Bhutan.

Obwohl alle Länder aneinander grenzen, sind sie doch völlig unterschiedlich.

Wir tauchen ein in die Einfachheit und das Leben Asiens...



Referentin: Mag. Sonja Karbon ist Bildungswissenschaftlerin, Yogalehrerin & Autorin.

Ausgeprägte Reisen in den letzten zehn Jahren in Asien haben ihren Weg wesentlich beeinflusst.

Fotograf: Dhiraj Kulkarni ist Autor & spiritueller Lehrer.

Seit einigen Jahren im Garwhal Himalaya zu Hause, wo er in den Bergen seine Leidenschaft der Fotografie lebt.



Eintritt: AK € 10,-

Reservierung: info@kulturamland.at / SMS 0680-3057247

Freier Eintritt: Kulturpass, Kinder bis 14 Jahre, Asylwerber mit White Card