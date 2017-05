Vortrag - Fischfarmen in Malaysia

Malaysia steht mit etwa 9 % des Gesammtumsatzes an dritter Stelle des Weltmakts mit Aquarienfischen. Dr. Vladko Bydžovský ist am Donnerstag, den 18. Mai 2017 um 19:30h im Wattener Hof in Wattens zu Gast bei den "Aquarienfreunde Tirol 1990".



Dr. Vladko Bydžovský hatte zusammen mit Horst LINKE und zwei weiteren deutschen Aquarianern die Möglichkeit viele der Fischfarmen in Malaysia zu besuchen. Auch für einen aus Europa stammenden Züchter bekamen sie eine "unvorstellbare und kaum zu glaubende Fisch- und Pflanzenmengen" zu sehen. Mit einem Minimum an Angestellten und Kosten, die so niedrig sind, dass es sich überhaupt nicht lohnt, daüber zu sprechen, werden hier tausende und abertausende solcher Fische und Pflanzen monatlich "produziert". Manche der Farmen ähneln etwa auch den Farmen, die europaweit zu sehen sind. Andere verfügen noch über holzerne Rahmen, die die Becken tragen.Es gab eine bunte Mischung verschiedenster Arten zu sehen, die vor allem aus Karpfenfischen, Labyrintfischen, jedoch auch südamerikanischen oder westafrikanischen Zwergbuntbarschen bestand.Was Dr. Vladko Bydžovský und seine Kollegen interessant fanden, waren die Styropoxboxen, die voll geladen mit Ancistrus, Zwerggurami oder Goldringelgrundel, ohne jegliche Lüftung einfach so im freien standen.