Seminar: Wir haben in den letzten Lehrgängen viel über die Heilung im Wald in unserer LOORIEN AKADEMIE SCHWAZ gelernt. Jetzt ist es Zeit, mit diesem Wissen die AMORSILVAE Heilmethode zu entwickeln.



Kommen Sie zu unserem Seminar im Schwazer Silberwald am

>> SA 22. Juli 2017 von 09 – 16 Uhr