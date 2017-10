LOORIEN AKADEMIE "Seminar ALCHEMIE im Silberwald"

SA 21. und SO 22. Oktober 2017SA und SO jeweils von 09 - 16 Uhrmit Mag. Margit SchüßlerSie wollten schon immer das Elixier der ewigen Jugend besitzen, an einem Wochenende lernen, den Stein der Weisen herzustellen und Blei in Gold zu verwandeln? Dann sind Sie bei uns im falschen Seminar. Wir werden uns an diesem Wochenende sehr ernsthaft mit Theorie und Praxis der alten Geheimwissenschaft auseinandersetzen, mit ihrer Geschichte, ihrem philosophisch-spirituellen Fundament, mit berühmten Exponenten der „Kunst“ und mit ihrer Bedeutung für unsere Zeit. Auch ein spagyrisches Präparat werden wir am 2. Tag herstellen, das Goldmachen aber überlassen wir anderen. Wir widmen uns lieber der seelischen Transmutation ...

Kontakt: Armin vom Silberwald 06504574230Beheizte Zelte stehen zur Verfügung, Catering vor Ort.Kommt in unsere Akademie, die Alchemie ist immer spannend und aufregend und Alchemisten gibt es heute noch. Euer Armin vom SilberwaldUnser Silberwaldverein www.unser-wald.at / www.schwazersilberwald.at / unsere Onlinezeitung www.silberwald-online.at