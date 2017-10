Rotes Kreuz Schwaz: Bezirksversammlung 2017

08.10.2017, 18:14 Uhr

Die diesjährige Bezirksversammlung fand am 6. Oktober 2017 in der SichtBar bei binderholz in Fügen statt. Bezirksstellenleiter Hans-Peter Thaler und Geschäftsführerin Astrid Stecher berichteten über das vergangene Jahr. Im Bezirk Schwaz wurden von 273 ehrenamtlichen Sanitätern insgesamt 6.902 Dienste ehrenamtlich geleistet. Jeder Ehrenamtliche absolvierte im Durchschnitt 25 Dienste bzw. 267,5 Stunden - ca. 1/3 der Stunden im Rettungsdienst.

Auch andere Bereiche dürfen auf die präsentierten Zahlen stolz sein:

41 Mitglieder der 2 Rotkreuztafeln verteilten an insgesamt 167 Bezugsscheininhaber Lebensmittel für 392 Personen

2200 Personen absolvierten im Jahr 2016 einen von 143 Erste-Hilfe-Kursen

unsere 21 Kriseninterventionsmitarbeiter betreuten während 68 Einsätzen 255 Personen. Durschnittliche Einsatzdauer 186min.

die neue, tirolweit einheitliche Rotkreuz-Card konnte an ca. 12.000 fördernde Mitglieder ausgegeben werden

Ehrungen

Es folgten der Bericht des Finanzreferenten, der Bericht über die Stiftung des Roten Kreuzes Schwaz und der Beschluss über neue Satzungen im Roten Kreuz Schwaz.Zahlreiche Ehrungen wurden ebenfalls durchgeführt. Angefangen bei Medaillen für 10 Dienstjahre bis hin zum Dienstjahresabzeichen in Gold für 50 Jahre im Roten Kreuz. Bauer Dieter konnte das AK Dienstjubiläum für 30 Jahre überreicht werden. Allen herzliche Glückwunsche.