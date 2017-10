Benefiz-Bärenmarsch u. Lauftrophy Stallenalm

17.10.2017, 17:49 Uhr

Für einen sportlichen Event der besonderen Klasse in die Stallenalm sorgte der WSV Vomp

VOMP (dw). Der WSV Vomp lockte mit dem 3.Benefiz-Bärenmarsch und Lauf u. Team Bike&Run zahlreiche Teilnehmer in die Stallenalm. Bei traumhaften Wetter und toller Herbstkulisse präsentierte sich die Stallenalm als richtiges Naturjuwel. Viele Wanderer, Familien und auch Sportler kamen auf ihre Kosten und haben einiges dazu beigetragen die Benefizveranstaltung zu unterstützen. Für das WSV Team mit Obmann Christian Gspan war die Veranstaltung wie schon bei den voran gegangenen Events wieder ein voller Erfolg. Trotz Ersatztermin war wieder alles perfekt organisiert und unfallfrei über die Bühne gegangen. Vor Ort waren auch Stans Bgm Michael Huber und Andrea Weber, TVB Geschäftsführerin Silberregion Karwendel. Mit den Einnahmen konnte heuer wieder ein beachtliches Spendenergebnis mit 3.500 Euro erzielt werden, was dem Verein "TAFIE" für ein Glashausprojekt in Vomp zu Gute kommt.