Bilder- und Textilausstellung von Franz Adler

09.10.2017, 07:23 Uhr

„Ich möchte die Betrachter meiner Werke einfangen und sie in ihre eigene Fantasiewelt entführen. Mit meiner Kunst möchte ich den Menschen wieder lernen ihre Fantasie zu benutzen und sie anregen, ihre eigenen Geschichten zu meinen Bildern zu entwickeln“, das ist die Vision des jungen Künstlers Franz Adler. Ursprünglich ans dem in Deutschland gelegenen Vogtland stammend, hat er nun seine Heimat in Ried im Zillertal gefunden. Hier möchte er die Menschen mit seiner Kunst und seiner ganz eigenen Art die Dinge zu betrachten begeistern. Dazu lädt er Sie ganz herzlich zu seiner laufenden Ausstellung im Kunstraum der Gemeinde Stumm ein. Bis zum 21.10.2017 jeden Montag und Mittwoch von 18:00 – 21:00 Uhr und am Samstag von 10:00 – 15:00 Uhr können Sie noch die Gelegenheit nutzen und treffen womöglich den Künstler auch persönlich.