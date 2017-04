Samstag, 11. November 2017

Aperitif 19 Uhr | Menü 20 Uhr



Das Highlight im November 2017

Ganz in weiß - oder?

Welche Frau kennt es nicht, dieses sentimentale Gefühl, ihr Brautkleid im Kleiderschrank verstauben lassen zu müssen? Überhaupt ist der 'schönste Tag im Leben' viel zu schnell vergangen. Beim Brautkleiderball in der SichtBAR haben Mann und Frau die Möglichkeit, sich DAS einmalige Gefühl des Hochzeitstages zurückzuholen und in ihren Traumoutfits die Party noch einmal mitzuerleben.

Musikalisch unterhält die Gruppe Kuhl the Gang.

Tanzmusik, Hochzeitsmenü, Tortenanschnitt und Hochzeitswalzer erwartet die Gäste.

Als weiteres Highlight wird ein Fotograf von b2g.at an diesem Abend die schönsten Momente festhalten und die Fotobox bringt Schwung und gute Laune unter die Partygäste.





Kartenverkauf

Wir freuen uns auf Eure Reservierung unter +43 664 612 33 39

oder per E-Mail an feuerwerk@binderholz.com





Foto: (c) Fotobox Ungerank