Das Generationennetzwerk Zell und das Caritas-Zentrum Zillertal luden zu einer Vernissage der besonderen Art

16.10.2017, 17:59 Uhr

Am Anfang stand die Idee, Menschen mit Behinderung hervorzuholen und ihnen eine Bühne für ihr kreatives Schaffen zu geben. Geworden ist daraus eine einzigARTige und bunte Ausstellung, bei der sich insgesamt 17 Künstlerinnen und Künstler aus dem Zillertal, dem Caritas-Zentrum in Uderns und Bewohner aus dem Wohn- und Pflegeheim Zell am Ziller beteiligten. Die Initiatorinnen Uschi Langesee vom Generationennetzwerk Zell und Barbara Kainzner-Abendstein vom Caritas-Zentrum Zillertal freuten sich über die zahlreich erschienen Gäste bei der Vernissage unter dem Titel „EinzigARTig“ am vergangen Freitag.

