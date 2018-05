Digitales Banking für alle

04.05.2018, 15:45 Uhr

Das Internet kann älteren Menschen neue Möglichkeiten eröffnen. Manche fürchten sich jedoch vor dieser neuen digitalen Welt, andere trauen sich nicht zu, die Technik noch zu erlernen. Dass der Einstieg immer möglich ist, zeigte eine Veranstaltungsreihe der Sparkasse Schwaz, die inundkürzlich erfolgreich stattgefunden hat.Weil dieals Kooperationspartner gewonnen werden konnte, referierte Wifi-Trainerin Mag. Patricia Köll über die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit den digitalen Medien. „Viele ältere Personen stehen dem digitalen Banking skeptisch gegenüber. Der Einstieg und die Nutzung sind manchmal eine große Hürde. Mit dieser Veranstaltungsreihe möchten wir Berührungsängste aus dem Weg räumen und möglichst viele motivieren, das Online-Banking sicher zu nutzen. Gerade in Zeiten, in denen das Thema Datenschutz unter den Nägeln brennt, ist es wichtig, Menschen mit den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen vertraut zu machen. Deshalb haben unsere KundenbetreuerInnen das mobile Banking „George“ und wertvolle Tipps für ein sicheres digitales Geldleben den TeilnehmerInnen näher gebracht. Wir freuen uns über das große Interesse“, so Prok. Max Stock, Geschäftsstellenleiter der Sparkasse in Mayrhofen.„Für alle, die noch offene Fragen haben, stehen unsere MitarbeiterInnen in allen Geschäftsstellen im ganzen Bezirk gerne zur Verfügung“, ergänzt Stock.Mehr Informationen: www.sparkasse-schwaz.at oder www.sicherheit.sparkasse.at