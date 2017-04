Klassik im Umfeld der Reformation

AT

Die Reformation Martin Luthers hatte auf die Entwicklung der europäischen Musik weitreichende Auswirkungen. Einige Aspekte davon können Sie im Programm des Städtischen Orchesters nachhören: Beethovens geniale Ouvertüre zu Goethes Trauerspiel /Egmont /etwa stellt das Streben der reformierten Belgier und Holländer nach Befreiung von der spanischen Inquisition und Unterdrückung dar. Max Bruch war der Enkel eines Pioniers der evangelischen Kirche, des ersten lutherischen Pfarrers in Köln. Sein berühmtes Violinkonzert gibt der noch jungen Tiroler Geigerin Sophie Trobos die Gelegenheit zu einer Talentprobe. Als besondere Rarität wird eine Symphonie des Beethoven-Zeitgenossen Johann Wilhelm Wilms erklingen, der neben seiner Komponistentätigkeit jahrzehntelang in einer protestantisch-mennonitischen Gemeinde in Amsterdam als Organist wirkte.