Nachsendeauftrag für einen Toten

29.04.2017, 09:01 Uhr

Was passiert mit der Post wenn jemand stirbt?

Einen seltsamen Umgang hegt die österreichische Post mit den Briefen an einen Verstobenen. Ein Leser (Name der Redaktion bekannt) berichtet, dass er aus Anlass des Todes seines Vaters mit der Serbeurkunde am Postamt einen kostenpflichtigen Nachsendeauftrag machen wollte um die Angelegenheiten regeln zu können. Dort wurde ihm erklärt, dass dies nicht möglich und auch nicht vorgesehen ist. Auf die Frage, was dann mit den Schriftstücken passiert wurde ihm erklärt, dass die entweder weiter in den Briefkasten eingeworfen werden (was teilweise auch geschehen ist) oder, falls der Briefträger vom Tod erfährt (z.B. durch Anschlag der Parte an der Tür) diese mit dem Vermerk "Empfänger verstoben" retourniert werden. Früher war das nicht so ein großes Problem, da die Briefträger lange Zeit die gleichen Bezirke bearbeitet haben und man diese meist persönlich gekannt hat. Seit es aber Zustellbasen mit ständig wechselndem Personal gibt, haben die Angehörigen keine Möglichkeit mehr hier einzugreifen. Besonders kritisch wird es, wenn die Wohnung erst einmal aufgelöst ist. Es wäre wünschenswert wenn die österr. Post hier eine Lösung andenken würde. Interessant wäre es auch ob andere Leser ähnliche Erfahrungen gemacht haben.