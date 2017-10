Rita & Andreas lud zum Fest Festival der Stimmen

03.10.2017, 17:40 Uhr

Mit einer Fanwanderung und einem Megaevent dankten Rita und Andreas den Fans für ihre Treue

MAYRHOFEN (dw). Schon die gemeinsame Fanwanderung mit Rita und Andreas in Mayrhofen war für die Fans ein besonderes Highlight zum Start des musikalischen Festivals im Europahaus. Das Wochenende stand dann ganz im Zeichen von „Festival der Stimmen“ mit musikalischer Höhepunkten, welche sich die angereisten Besucher aus dem In-und Ausland nicht entgehen ließen. So wurde im vollen Europahaus viel geboten und gefeiert. So der Auftritt der Zellberg Baum oder Vincent & Fernando sowie ein gemeinsamer Auftritt von Rita & Andreas mit Andreas jun. und ein Auftritt der jungen orig. Oberkrainer beim Frühschoppen war nur einer der vielen Highlights auf der Bühne welche auch TVB Obmann Andreas Hundsbichler begeisterte und verkündete, dass er mit Rita & Andreas einen 3 Jahresvertrag mit der Ferienregion Mayrhofen – Hippach für eine gemeinsame Zusammenarbeit schließen wird. „Ein imposanter Auftritt mit Qualität und hohem Niveau von Rita & Andreas. Sie sind nun offizieller Werbeträger für unser Tal und die Region Mayrhofen – Hippach - wahrlich und zu Recht die Stimmen des Tales“ so der Obmann vom TVB Mayrhofen. Für tolle Stimmung sorgte U1 Moderator und „Radio Urgestein“ Ingo Rotter. Tosender Applaus vom Publikum bei der Goldverleihung an Rita & Andreas für das Album „Unendlich wie die Sterne“.