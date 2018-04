Stadtgalerien: Emotion pur bei Stylingshows

24.04.2018, 12:43 Uhr

Am vergangenen Wochenende standen die Schwazer Stadtgalerien ganz im Zeichen der Vorher-Nachher Live-Shows

SCHWAZ (dw). Die KandidatInnen wurden per Face Book wie Gitti Hollaus aus Fügen sowie live aus dem Publikum gewählt und von Profis komplett umgestylt. Ein 15-köpfiges Stylingteam der Shops kümmert sich um die Freiwilligen. Eine Minute Zeit hatte dann jeder Friseur zu entscheiden, wie sein Proband aussehen soll. Für das Schneiden und Färben bekam er 50 Minuten Zeit. Wenn die Freiwilligen am Freitag und Samstag auf der Bühne saßen, legten die Profis los. Schere und Rasierapparat wurden gezückt, einzelne Haarsträhnen oder gleich der ganze Schopf gefärbt. Gleichzeitig kümmerten sich die Stylisten ums Make-up. Danach ging es mit verbundenen Augen in die Kabine, wo die Freiwilligen von Kopf bis Fuß neu eingekleidet wurden, Accessoires inklusive. Und am Ende der Show folgte vor dem Spiegel der große Wow-Effekt. Ein Abenteuer, ein Experiment für Mutige und ein Erlebnis der besonderen Art für alle Beteiligten.