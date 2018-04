Ab in die Berge mit dem Bus

30.04.2018, 16:38 Uhr

Seit 2. Mai fährt der Bergbus 2x täglich von Mo-Fr auf die Pirchnerast und 1x um die Mittagszeit am Samstag

SCHWAZ (dw) Seit 2005 verkehrt in Schwaz am Zintberg und Arzberg sowie in Pill am Pillberg der Regiobus Schwaz. Zwei Fahrten befördern seit 2. Mai bis Ende Oktober von Mo-Fr täglich die Gäste bis zum beliebten Alpengasthof Pirchnerast, das seit über 30 Jahre von Inge Neuner geführt wird. Der Bergbus Regio Schwaz fährt als Linie 6 über den Zintberg und ab Pertrach weiter zur Pirchnerast. Zugestiegen werden kann beim Schulzentrum Ost oder beim Busterminal Wopfnerstraße um kurz vor 10 Uhr und abends kurz vor halb 6 Uhr. Die Zeiten sind auf der Homepage der Stadtgemeinde, an den Haltestellen und im Netz nachlesbar. Die Rückfahrt ins Tal ist von Mo-Fr um 17:50. An den Samstagen startet der Bus bereits um 11:46 vom Schulzentrum über den Terminal in Richtung des bekannten Ausflugszieles. „Für die letzten Höhenmeter werden keine zusätzlichen Tarife kassiert und die Fahrt muss bei den Fahrern bekannt gegeben werden, damit der Busfahrer Bescheid weiß, den letzten Stich zu nehmen“, erklärt Umweltreferent Hermann Weratschnig das procedere. Bei Fragen kann die Fa. Ledermair angefragt werden. Fahrplan: Montag bis Freitag: Bergfahrt ab Schulzentrum Ost 9:49 Terminal Wopfnerstraße 9:55 Pertrach 10:10 und bei Bedarf bis zur Pirchnerast (Parkplatz). 10:15 Uhr Bergfahrt ab Schulzentrum Ost 17:25 Terminal Wopfnerstraße 17:30 fährt auf jeden Fall bis zur Pirchnerast (Parkplatz). 17:50 Uhr Talfahrt ab Pichnerast 17:50 Uhr bis Terminal Wopfnerstraße (Ankunft 18:10 Uhr). Samstag: Bergfahrt ab Schulzentrum Ost 11:46 – Terminal Wopfnerstraße 11:50 – Pertrach 12:05 und bei Bedarf bis zur Pirchnerast (Parkplatz) 12:10 Uhr. Auf dem Foto: GR Hermann Weratschnig, Ahmet Han, Leitung Linie Fa. Ledermair, Erika Steiner, Assistenz Linienverkehr, Inge Neuner, Pirchnerast-Wirtin, Robert Kaufmann.