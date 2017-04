AK Tirol warnt vor Erotik-Abzocke

26.04.2017, 09:49 Uhr

So funktioniert die Abzocke.

In einem Beratungsgespräch mit den Konsumentenschützern der AK Tirol konnte aufgedeckt werden, wie die Gauner an die Adressen ihrer Opfer kommen: Unter einem Vorwand werden die späteren Opfer bereits im Vorfeld angerufen. Im konkreten Fall meldete sich ein unbekannter Anrufer und fragte nach, warum ein eingeschriebener Brief, der schon länger hinterlegt sei, noch nie abgeholt wurde. Der Angerufene wusste nichts von einem Brief und gab seine korrekte Postadresse an, um etwaige „Zustellfehler“ auszuschließen. Zwei Monate nach diesem Telefonat folgte ein Forderungsschreiben für nicht näher bezeichnetes „Telefonsexservice“. Bezahlt werden sollte innerhalb von acht Tagen per Überweisung auf ein tschechisches Bankkonto oder per Bargeldsendung in einem eingeschriebenen Brief an ein tschechisches Postfach. Die Tipps der Konsumentenschützer. Grundsätzlich gilt: Leisten Sie keine voreiligen Zahlungen solange nicht klar ist, dass Sie einen rechtskräftigen Vertrag mit einem Unternehmen geschlossen haben. Einmal geleistete Zahlungen sind praktisch verloren.