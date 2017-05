Bald Frau Bürgermeister in Buch?

10.05.2017, 12:00 Uhr

Erfahrene Kriminalbeamtin

Kein leichtes Erbe

Marion Wex ist gebürtige Ausserfernerin, seit 18 Jahren in Buch i. T. wohnhaft, seit 2010 im Bucher Gemeinderat und seit 2016 im Gemeindevorstand. Bemerkenswert: Wex ist seit 28 Jahren beim Landeskriminalamt Innsbruck beschäftigt, war eine der ersten Frauen in diesem Beruf in Tirol überhaupt und ist Mutter von 4 Kindern im Alter zwischen 9 und 16 Jahren. Wex ist seit der Gründung es Vereins "Bi-Ba-Butzemann" (Kinderkrippe) in dessen Vorstand tätig und war maßgeblich am Aufbau des Schülerhorts in Buch beteiligt in dem mittlerweile 1/3 aller Volksschulkinder betreut sind. Diese Arbeit ist offenbar nicht unbemerkt geblieben und zahlreiche Bucher Gemeindebürger haben die Kandidatin dazu ermutigt anzutreten: "Viele Bürger/Innen haben mich in den letzten Tagen gefragt, ob ich mir vorstellen kann, das Amt des Bürgermeisters zu übernehmen. Dieses Vertrauen in mich hat mir gezeigt, dass meine langjährige Arbeit für und in der Gemeinde, insbesondere meine Bemühungen um eine familiengerechte Kinder- und Schülerbetreuung offensichtlich nicht unbeachtet geblieben sind", erklärt Wex.Da die "freie Bürgerliste Buch" (Otto Mauracher) nicht dazu bereit war den Weg für eine komplette Neuwahl des Gemeinderates frei zu machen und es nur eine Kandidatin gibt, werden die Wahlen innerhalb des Gemeinderates stattfinden. Wex erklärt: "Ich bin mir aber sehr wohl bewusst, dass es gerade jetzt besonders schwer ist, als Verantwortliche der Gemeindeführung voran zu stehen. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich aber entschieden, diese Herausforderung anzunehmen und als Bürgermeisterin zu kandidieren. Mir ist es wichtig, dass in Buch wieder Ruhe einkehrt und wir einen offenen, respektvollen Umgang miteinander pflegen. Ich persönlich werde – sofern mir das Vertrauen geschenkt wird – völlig unbefangen und unbelastet von „alten Geschichten“ mit Freude, Fleiß und Offenheit an diese Aufgabe herangehen", so Wex abschließend.