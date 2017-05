Breitbandversorgung in Achenkirch auf gutem Weg

03.05.2017, 08:50 Uhr

Modernes und schnelles Breitband-Netzes für die Gemeinden Eben, Achenkirch und Steinberg

ACHENKIRCH. Um für die zukünftigen Herausforderungen sowie den steigenden Bedürfnissen der Bevölkerung und der Betriebe in ihren ländlichen Gemeinden bestmöglich gerüstet zu sein, haben sich die Gemeinden des Planungsverbandes 23 Achental - Eben, Achenkirch und Steinberg – bereits vor einiger Zeit entschlossen, die Errichtung eines modernen und schnellen Breitband-Netzes („schnelles Internet“) umzusetzen. Dazu wird die Zubringerleitung gemeinschaftlich realisiert. Die Ortsnetze selbst werden von den jeweiligen Gemeinden in Eigenregie errichtet. Als Partner für die Umsetzung steht u.a. die GemNova DienstleistungsGmbH zur Verfügung. Bereits in den Jahren 2013 und 2014 wurden seitens der Gemeinde Achenkirch im Zuge der Verlegung der Fernwärmeleitungen im Ort vorausschauend großteils Leerrohre mitverlegt. In den Folgejahren wurde das Leerrohrnetz stetig erweitert. Derzeit werden die Glasfasern in diese Rohre eingeblasen. In Kürze werden im Bereich der Christlumsiedlung die nächsten Verlegearbeiten durchgeführt. In den nächsten Jahren soll der Ausbau im gesamten Gemeindegebiet zügig voran schreiten, um am Ende so gut wie allen Gemeindebürgern und Betrieben einen Anschluss an das Breitbandnetz zu ermöglichen. Da die Umsetzung dieser neuen und nachhaltigen Versorgung für die Tiroler Gemeinden komplettes Neuland ist und man, neben zahlreichen vertraglichen Vereinbarungen, auch auf entsprechende Bundes- sowie Landesförderungen angewiesen ist, hat sich der geplante Zeitpunkt der Inbetriebnahme in Achenkirch um einige Zeit nach hinten verschoben „Wir hoffen jedoch, dass wir in den nächsten Wochen endgültig in Betrieb gehen können und erste Teile der Bevölkerung von Achenkirch endlich die Möglichkeit haben, diese herausragende neue Technologie zu nutzen“, sagt ein zuversichtlicher Bürgermeister Karl Moser, der das Projekt von seinem Vorgänger Stefan Messner übernommen hat. Betreffend der Provider sowie der anfallenden Kosten wird es in naher Zukunft eine Information für die Bevölkerung geben, so Bgm Karl Moser.