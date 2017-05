Breite Zustimmung für Bgm Zijerveld

03.05.2017, 08:52 Uhr

Weerer Vereine und Feuerwehr stehen hinter ihrem Bürgermeister

In Weer gibt es seit Wochen ein politisches Hauptthema. Nämlich die Frage der Bebauung des Weererwirts-Areals. Zur "Auffrischung": Seit über einem Jahr steht die Gemeinde Weer mit dem neuen Eigentümer in Verhandlungen. Nach mehreren Lösungsvorschlägen und Planänderungen hatte der Bauherr schließlich ein baurechtlich genehmigungsfähiges Projekt vorgelegt. Daraufhin wurde allerdings vom Gemeinderat in der Sitzung am 5. April gegen die Stimme des Bürgermeisters eine Bausperre beschlossen. Zu dieser Gemeinderatssitzung hatte Bürgermeister Markus Zijerveld zwei unabhängige Fachleute eingeladen, um den Gemeinderat vor der Beschlussfassung möglichst objektiv über raumordnungsfachliche und rechtliche Fragen informieren zu lassen. Besondere Brisanz erhielt die Angelegenheit jedoch dadurch, dass in der genannten Gemeinderatssitzung für die beiden vom Bürgermeister eingeladenen Fachleute auf Antrag des Vizebürgermeisters ein Redeverbot beschlossen wurde. Der Aktueller Stand der Dinge ist derzeit, dass die gesamte Angelegenheit einer rechtlichen Prüfung unterzogen wird.Dazu Markus Zijerveld: „Wieviel Angst muss man eigentlich um seine Argumente haben, wenn man die Gemeinderäte vorher darauf einschwört, das Anhören einer zweiten Meinung in Form der Information durch unabhängige Fachleute zu verweigern. Im laufenden Bauverfahren sind alle zuständigen Behörden eingebunden, ich werde mich sicher nicht zu gesetzwidrigen Handlungen hinreißen lassen.“In verschiedenen Presseartikeln der letzten Wochen wurden Tatsachen ausgesprochen, über deren Inhalt die breite Mehrheit der Weerer Bevölkerung bisher noch gar nicht Bescheid wusste. Besonders überraschend war der Größenunterschied zwischen dem geplanten Bau auf dem Weererwirts-Areal (0,6 ha), der durch den Gemeinderat mit einer Bausperre belegt wurde, und dem durch Vorantreiben des Vizebürgermeisters geplanten Siedlungsgebiet (6 ha) oberhalb des Cafés Günther.

Rückendeckung für ZijerveldIn diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben ist, dass viele Weerer Bürger Markus Zijerveld als sehr engagierten und uneigennützigen Bürgermeister schätzen, der stets bemüht ist, seine Aufgaben korrekt und gerecht zu erledigen was auch bei Umfragen im Ort bestätigt wird. Die sachliche und offene Herangehensweise an diverse Herausforderungen zeichnet ihn aus. Man denke beispielsweise an die große Informationsveranstaltung im Februar, bei der er der Bevölkerung in allen Fragen Rede und Antwort gestanden ist. Personen des dörflichen Lebens, wie z.B. Altbürgermeister Erwin Eberharter, Ortschronist Ossi Arnold, Schützenhauptmann Peter Unterlechner, FF Kommandant Martin Ortner, Alexander Knapp, Obmann der Musikkapelle und Gemeinderat a.D. Andreas Steger schätzen die objektive Art von Bgm Markus Zijerveld.