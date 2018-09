Computeria Jenbach

23.09.2018, 15:33 Uhr

Die Computeria bietet der Generation 50+ einen Ort der Begegnung und des Weiterlernens an.Freiwillige ComputertrainerInnen werden Ihnen Antworten zu Ihren Fragen in diesem Rahmen geben können. So wird der Computer-Treff zu einem Ort der Begegnung zwischen Gleichaltrigen, aber auch zwischen Generationen.Die Computeria findet in den Monaten Oktober und November jeweils am Donnerstag von 16.00 – 18.00 Uhr im EDV Raum der Polytechnischen Schule in Jenbach statt. (während der Schulzeiten).

Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich!Als Begleitmodule bieten wir eine kostenlose Schulung für die Bedienung Ihres Smartphones an. Die externen Termine dazu sind: 12.10. von 14.00 bis 15.00 Uhr, 16.11. von 14:00 bis 15:00 Uhr,28.11. von 14:00 bis 15:00 Uhr; Treffpunkt: Polytechnischen Schule, Josef Sattlerstr. 1 a, in Jenbach.Zu diesen drei Terminen ist eine Anmeldung in der sone freiwillgenbörse bei Frau Angela Rainer unter der Mobilnummer 0664/808 376 020 bis spätestens 6. 10. 2018 erforderlich.