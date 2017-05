Damals: Werbung anno dazumal

12.05.2017, 15:19 Uhr

Das Inserat besagt:Stroh- und Filzhut-Fabrikation Gebrüder Stemberger, Schwaz in Tirol (Kirchbräu). Gegründet 1908 in Wien VII.Leistungsfähigstes Unternehmen mit modernen deutschen und amerikanischen Maschinen u. elektrischem Betrieb. Größtes Lager in Filz- u Velourhüten für Damen, Herren und Kinder. Rodelmützen aus Balkanwolle.Alles in neuester Mode und bester Qualität.Annahme von Reparaturen aller Art.