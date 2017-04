Der Obst-und Gartenbauverein Fügen und Umgebung lädt zum Plausch beim Pflanzentausch

AT

Am Donnerstag, den 4. Mai 2017 findet auf dem Dorfplatz in Fügen um 18:00 Uhr wieder der jährliche Pflanzen- und Saatguttausch des Obst- und Gartenbauvereins Fügen und Umgebung statt.



Wie funktioniert es?

Alle Pflanzenliebhaber sind herzlich eingeladen, ob mit oder ohne Pflanzen, zum Tauschen und Plauschen ! Wir hoffen natürlich, dass viele Gärtner bringen, was im Garten und beim Vorziehen der Samen zu viel geworden ist, ob Sommerblumen, Gemüsepflanzen, Stauden oder Kräuter. Wir freuen uns aber auch über jene, die einfach vorbeischauen und sich Ableger, Samen oder Jungpflanzen mitnehmen – freiwillige Spenden sind willkommen – oder sich zum Erfahrungsaustausch treffen.