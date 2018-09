Der Treffpunkt in der Altstadt

11.09.2018, 14:08 Uhr

Die Stadtbücherei Schwaz ist eine engagierte Gemeindeeinrichtung

SCHWAZ (dkh). Mit einem Medienbestand von 41.239 Büchern, DVDs und Hörbüchern ist die Stadtbücherei Schwaz die größte Bibliothek in unserem Bezirk. Geleitet wird sie seit 2013 von Helga Dornauer. Vor der Neueröffnung in der Franz-Josef-Straße im selben Gebäude wie die Hans-Sachs-Volksschule im Jahr 2000 war eine kleine Bibliothek im Rathaus eingerichtet. Vier hauptamtliche und sieben ehrenamtliche BibliothekarInnen umsorgen die LeserInnen.Ein ganzes Stockwerk ist den Kindern und Jugendlichen gewidmet. Hier wird in altersgerechtem Ambiente aktuelle und zeitlose Lektüre für die 0-14-Jährigen präsentiert. Im unteren Stockwerk befindet sich die Erwachsenenabteilung mit Romanen, Krimis, Hörbüchern, Zeitschriften, DVDs und den Sachbüchern.In einer Kooperation mit Südwind wird der "Fair"-Leih angeboten, eine eigene Kiste voll mit Medien zu speziellen, wechselnden Themen. "Das ist der Bücherei-Beitrag zum Fairtrade-Siegel der Stadt Schwaz", erklärt Leiterin Helga Dornauer.

Viele Veranstaltungen

Öffnungszeiten

Zahlreiche Veranstaltungen spicken das Bücherei-Jahr. So werden fünf bis sechs Lesungen, Workshops, ein Poetry Slam oder auch Kinderevents organisiert. Kooperationen gibt es unter anderem mit dem Literaturforum, dem EKiZ, dem Lendbräukeller und der Städtischen Sauna. Ganz neu wird seit heuer auch die Bücherzelle im Mathoi-Garten vom Team der Stadtbücherei betreut. Am Donnerstag, denfindet eine Lesung mit dem Innsbrucker Kultautor Christian Kössler statt. Beginn ist um 19:30 Uhr, Eintritt frei!Dienstag und Donnerstag: 10-13 Uhr, Dienstag bis Freitag: 14-18 Uhr, Samstag: 9-12 Uhr. Kinder bis 13 Jahre gratis, sonst Jahresgebühren mit gestaffelten Sätzen. Informationen unter  schwaz.bibliotheca-open.de