Die Wildbach zähmt den Sidanbach

11.05.2017, 10:09 Uhr

Ganz offiziell

Projektdaten

Sowohl BM Rupprechter als auch LHstv. Geisler lieferten in ihren Ansprachen ein starktes Bekenntnis zum ländlichen Raum und die Investitionen in denselben ab. Der Bund übernimmt gut 60 Prozent der Kosten, das Land Tirol 23 Prozent und die Gemeinde Schendau 17. "Da ich selbst Tiroler bin und die Voraussetzungen für den Siedlungsraum kenne möchte ich ganz klar betonen, dass ich mich auf weiterhin für eine Verbesserung der Infrastruktur auf dem Land stark machen werde. Natürlich gibt es auf Bundesebene unterschiedlichste Ideen wie man das Steuergeld einsetzen kann aber man muss schon auch darauf schauen, dass die ländliche Bevölkerung nicht auf der Strecke bleibt", so Rupprechter.Direkt beim Zusammenfluss des Sidanbaches mit dem Zubringer, dem Horbergbach, entstand ein großes Geschiebeablagerungsbecken samt Einlaufbauwerken. Dieses Bauwerk filtert Wildholz von Wasser und fasst rund 70.000 Kubikmeter Geschiebematerial. "Für die Bacheverbauung mussten wir keinen einzigen Stein herbringen sondern konnten alles aus dem Bachbett entnehmen", so Josef Plank von der WLV, die hier wirklich ganze Arbeit geleistet hat.