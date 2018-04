E-Bike weiter voll im Trend

25.04.2018, 11:19 Uhr

E-Bike ist für Jeden

Der E-Bike Trend spricht alle Altersgruppen an den vom 20 bis zum 80-jährigen kauft, laut Unterlercher, jeder ein E-Bike. "Es ist egal ob jemand ein guter Sportler ist oder das E-Bike für gemütliche Fahrradausflüge benutzt – es gibt für jeden Bedarf etwas und wer das einmal probiert hat wird Freude daran finden", erklärt Günther Unterlercher.Natürlich spielt auch die Sicherheit in Sachen E-Bike ein große Rolle und daher ist es von enormen Wichtigkeit, dass man das Gerät beherrscht. "Die Leute sind natürlich in den Bergen unterwegs und wir empfehlen jedem das E-Bike zuerst einmal zu testen und vor allem auch das bergab fahren zu üben. Natürlich gibt es hier auch schon technische Unterstützung wie z.B. die 27,5+ Zoll Räder oder den versenkbaren Sattel aber man muss sich an das E-Bike gewöhnen", so der Experte.Entgegen zahlreicher Gerüchte erklärt Unterlercher, dass es sich natürlich nicht um ein Motorrad handelt und es immer noch ein Fahrrad ist bei dem ohne treten nichts geht. Unterlercher führt Tirols größte Markenauswahl an E-Bikes und ist zertifizierter E-Bike Experte.