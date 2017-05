EHC Weerberg spendet für Kinderhilfe des Bezirkes Schwaz

03.05.2017, 10:40 Uhr

Eishockeycracks, da die vergangene Saison perfekt nach Wunsch verlaufen ist, wie zum Bsp.: man blieb von schweren Verletzungen verschont, es war ein kalter Winter, so dass man fast alle Spiele auf der Weerberger Natureisanlage abhalten konnte, die Stimmung der Zusammenhalt und die Begeisterung waren grandios und als Krönung holte man noch den Meistertitel in der Tiroler Landesliga. Daher kam auch der Gedanke, dass man etwas zurückgeben möchte bzw. man wollte etwas Gutes tun. Gesagt getan, bei der Meisterfeier versteigerte man daraufhin die originalen Meistertrikots und die stolze Summe von 3.005.- Euro wurde dem Obmann der Kinderhilfe Bezirk Schwaz „Kurt Kostenzer“ übergeben. Der Obmann Kurt Kostenzer bedankt sich für die großzügige Spende. Damit können in Not geratene Kinder schnell und unbürokratisch finanziell unterstützt werden.