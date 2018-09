Ein Gespräch mit 100-jährigen Damen

24.09.2018, 17:11 Uhr

Viel mitgemachtDie beiden Damen wissen viel zu berichten und so war z.B. Rosa Rainer eine bekannte Trachtenschneiderin in Uderns und hatte dort ihr eigenes Unternehmen. Sie hat unter anderem bei der bekannten Trachtenschneiderin Bösendorfer ihr Handwerk gelernt. geheiratet hat Rosa Rainer ihren Mann Ernst (Mitglied der Rainer Sänger) im Jahr 1941. Kathi Perger heiratete ihren Mann Max ein Jahr später und musste im zweiten Weltkrieg miterleben, dass ihr Max der sich ein Jahr freiwillig zum Militärdienst gemeldet hatte plötzlich zwei Jahre dienen musste. Später wurde er Volksschuldirektor in Strass. Kathi selbst arbeitete in der Landeslehranstalt, begann als Abspülmädchen und arbeitete sich bis zur Köchin hoch. Als Lohn für ihre Dienste gab es damals ein Paar Schuhe.Natürlich hatten die beiden Damen auch Kinder so hat Kathi Perger drei Töchter und einen Sohn während Rosa Rainer erleben musst wie ihre zwei Töchter im Kleinkindalter verstarben. Sie schenkte noch einem Sohn (Prof. Hans Rainer) das Leben.Über die Zeit rund um das Ende des ersten Weltkrieges wissen die Damen vieles zu berichten auch wenn es nicht immer die schönsten Erinnerungen sind.