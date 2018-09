Endspurt beim Tiroler Fahrradwettbewerb:  Bezirk Schwaz geht mit 270.000 Kilometern ins Finale

07.09.2018, 16:05 Uhr

Die Tirolerinnen und Tiroler fühlen sich wohl am Drahtesel. Das zeigt der Zwischenstand des Tiroler Fahrradwettbewerbs: Ein Monat vor Wettbewerbsende sind bereits 8.000 RadlerInnen mit dabei. Der Bezirk Schwaz geht mit über 500 RadlerInnen und 20 Gemeinden ins Finale.

BEZIRK (red). Beim Tiroler Fahrradwettbewerb geht es nicht um Spitzenleistungen, Höhenmeter oder Schnelligkeit. „Die Initiative soll die Lust am Radeln wecken und das Fahrrad als alltagstaugliches Verkehrsmittel in den Vordergrund stellen“, erklärt Projektleiter Michael Bürger von Klimabündnis Tirol. „Denn: Jeder geradelte Kilometer spart CO2 ein und leistet so einen Beitrag zum Klimaschutz und zu mehr Lebensqualität in Tirol.“ Und damit die Motivation nicht zu kurz kommt, winken am Ende des Wettbewerbs attraktive Preise für alle, die über 100 Kilometer geradelt sind. Land Tirol und Klimabündnis Tirol veranstalten die Fahrrad-Initiative heuer bereits zum achten Mal – und das mit Erfolg: Jährlich radeln durchschnittlich 1.000 Tirolerinnen und Tiroler mehr mit als im Vorjahr.

Der Tiroler Fahrradwettbewerb im Bezirk Schwaz

Ab 100 Kilometern winken Preise

Über Klimabündnis Tirol

Das Rad erlebt einen Aufwärtstrend. Das merken auch die Mit-Veranstalter aus dem Bezirk Schwaz – 20 Gemeinden, 9 Betriebe, 8 Schulen und 3 Vereine. Sie können sich über ein tolles Ergebnis freuen: Rundhaben die Radlerinnen und Radler aus dem Bezirk seit 12. März gesammelt.sind mit dabei. Bei den gesammelten Kilometern im Verhältnis zur Bevölkerungszahl hat Hart im Zillertal, knapp gefolgt von Tux und Hippach, die Nase vorne. Einen Monat haben die Heldinnen und Helden am Drahtesel noch Zeit, für ihren Veranstalter in die Pedale zu treten.Bis 30. September läuft der Wettbewerb noch – Anmeldungen sind bis dahin möglich. Die seit März gesammelten Kilometer können ganz einfach nachgetragen werden. Und so geht’s: Wer sich unter tiroler-fahrradwettbewerb.at registriert und die geradelten Kilometer angibt, ist mit dabei. Mit der praktischen Fahrradwettbewerb-App geht das Kilometersammeln noch leichter. Beim Losradeln aktivieren und die geradelten Kilometer werden mittels GPS-Tracking automatisch notiert. Am Ende entscheidet das Los, welcher radbegeisterte Tiroler oder welche sattelfeste Tirolerin einen der Hauptreise mit nach Hause nimmt. Zum Beispiel ein praktisches Faltrad, eine ÖBB-Städtereise oder ein Biohotel-Gutschein im Wert von 650 Euro. Die Prämierung der GewinnerInnen findet am 22. Oktober in Innsbruck statt.Der Verein Klimabündnis Tirol ist Teil des größten kommunalen Klimaschutz-Netzwerks Europas. Die globale Partnerschaft verbindet mehr als 1.700 Gemeinden aus 26 Ländern in Europa mit den Indigenen Völkern des Regenwaldes in Amazonien. In Tirol sind das Land Tirol sowie 75 Gemeinden, 13 Betriebe und 25 Bildungseinrichtungen dem Klimabündnis beigetreten und haben sich zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen und zum Schutz des Regenwaldes verpflichtet. Mit Projekten, Umweltbildung und Veranstaltungen setzt sich Klimabündnis Tirol für lokale Klimaschutzinitiativen, umweltfreundliche Mobilität und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen ein.