Erholung pur in der Silberstadt

24.04.2018, 18:15 Uhr

Die Bezirkshauptstadt Schwaz hat viel Platz für Grünanlagen und die Naherholungsgebiete werden ihrem Namen mehr als gerecht,

SCHWAZ. Naherholungsgebiete sind die wahren Juwelen für die Silberstadt. Deshalb achtet man in der Silberstadt besonders darauf, dass diese gut geschützt und gepflegt werden. Mit dem Stadtpark und dem Postpark wurde der Grundstein für Grünflächen in der Innenstadt gelegt und seit Sommer 2017 lädt der Mathoi-Garten zum Entspannen ein. Der sogenannte „Naturgarten für alle“ wurde neu interpretiert und bei der Gestaltung wurde besonders auf den Erhalt der alten Obstbäume geachtet. Ein Highlight sind die gemütliche Ruhezonen welche zum Verweilen einladen. Aber auch sonst hat die Stadt einiges zu bieten. So werden die Schwazer Felder im Sommer z.B. gerne für Spaziergänge und im Winter auch als Langlaufloipe benützt.. Zudem bietet der einmalige Schwazer Silberwald Erholung pur.

Reichliche AngeboteFalls es mehr Action sein soll, setzt die Stadt Schwaz attraktive Akzente im Sport- und Freizeitbereich. Vom Fitnesscenter über einen Eislaufplatz bis hin zum Erlebnisbad ist alles dabei. Für alle Badenixen und Bademänner bietet das Schwazer Schwimmbad heuer attraktive Liegewiesen, erweiterte Umkleidekabinen und neue Sanitäranlagen. Somit steht dem Badespaß nichts mehr im Weg. Gerade im Sommer und im Herbst bietet die Silberstadt ein reichhaltiges Kultur- und Freizeitangebot. Am 5. und 6. Oktober finden die 1. Tiroler Honigtage im Mathoi-Garten statt. Diese informative Veranstaltung ist dabei ganz dem Honig, seinen fleißigen Herstellerinnen und den damit verbundenen Aspekten gewidmet. Man kann vieles über die Imkerei von damals und heute lernen, die richtige Bepflanzung für Bienen und die damit zusammenhängende Honigproduktion sowie den gesunden Verzehr vom flüssigen Gold. Also vorbeikommen und sich diesen süßen Wissensgenuss nicht entgehen lassen.