Erstklassler bestens vorbereitet

10.09.2018, 19:42 Uhr

Bald beginnt wieder die Schule und vor allem für die Erstklässler wird das ein spannender Augenblick

SCHWAZ (dw). Die Ferien sind bald vorbei und für viele beginnt der Start in einen neuen Lebensabschnitt. Für die BEZIRKSBLÄTTER ein Grund, STR Julia Maier-Thurner vom Ausschuss für Schule und Bildung zum Interview zu bitten.BB: Der erste Schultag wird sicher ein aufregender Tag für die Kinder?Mauer-Thurner: Das kann man sagen! Unsere Kindergartenpädagoginnen haben ihre Schützlinge aber bestens für den neuen Lebensabschnitt vorbereitet. Die Kinder durften auch schon zwei Vormittage in der Schule verbringen und konnten so ihr neues Umfeld sehr positiv kennenlernen.

BB: Wie man weiß, bemüht man sich von Seiten der Stadt besonders um die zukünftigen Schulanfänger.Maier-Thurner: Ja! Die AUVA hat gemeinsam mit unserer Stadtpolizei einen Schulwegplan erstellt, aus dem die Eltern den sichersten Schulweg für ihr Kind herauslesen können. Wir sind alle Wege rund um die Schulen abgegangen und haben auch mit baulichen Maßnahmen dafür gesorgt, dass möglichst viele Gefahrenquellen beseitigt werden können. Außerdem übergibt der Bürgermeister den Kindern der 1. Klasse den Büchereiausweis. Sie können damit 8 Jahre lang kostenlos Bücher ausleihen. Unsere Bücherei ist auch immer auf dem neusten Stand, was Kinder- und Jugendliteratur anbelangt und daher ein beliebter Anziehungspunkt unserer Schülerinnen und Schüler.BB: Die Stadt Schwaz investiert auch kräftig in die unterrichtsfreie Zeit!?Maier-Thurner: Wir bieten seit letztem Jahr an beiden Volksschulen eine Mittagsbetreuung bis 14 Uhr an, um berufstätigen Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Die Kinder bekommen qualitativ hochwertiges, regionales und saisonales Essen.Neu in diesem Schuljahr wird das Angebot der Kinderbetreuung für Ferien- und Zwickeltage währen des Schuljahres sein. Die Kinder werden um 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr von qualifiziertem Personal betreut – somit ermöglichen wir bis auf 5 freie Wochen eine durchgehende Betreuung unserer Kinder.BB: Stichwort Betreuungspersonal. Die Stadt Schwaz unterstützt Kinder und Lehrpersonen in dieser Hinsicht ja äußerst großzügig, oder?Maier-Thurner: Wir haben mittlerweile weit über 20 Personen angestellt, und man muss klar sagen, dass es eindeutig Landessache wäre, diese zu entlohnen. Unser Bürgermeister verlangt das auch zu Recht. Die Realität ist aber, dass wir uns finanziell kräftig beteiligen, weil wir sehen, dass die Unterrichtsqualität sonst zu Lasten von Sicherheit und Bildung unserer Kinder sinken würde. Die Zahl der verhaltensauffälligen Kinder wächst stetig und manche meinen, die Schule alleine solle die Kinder erziehen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass die Stützkräfte in Zukunft weiterhin zur Verfügung gestellt werden müssen.BB: Und was ist der Wunsch für das neue Schuljahr?Maier-Thurner: Ich wünsche mir, dass unsere Kinder auch im neuen Schuljahr mit Fleiß und Freude die Schule besuchen und eine weitere positive Entwicklung in unseren Bildungseinrichtungen erfahren. Das dafür notwendige Umfeld wollen wir fördern.