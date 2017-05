Es waren schöne Tage in Pertisau!

05.05.2017, 23:19 Uhr

Vizebürgermeister Josef Rieser eröffnete die Tagung und nützte dabei die Gelegenheit die Achenseeregion den Gästen vorzustellen.Mir dem Festvortrag begann die Nahostexpertin und Energieberaterin Karin Kneissl. Sie analysierte die derzeitige Situation im Nahen Osten aber auch von Afrika welche künfitg Auswirkungen auf Europa haben werden. Militärkommandant Generalmajor Mag. Bauer wie auch der stellvertretende Polizeidirektor HR Dr. Kohler zeigten aus deren Sicht die aktuellen Erkenntnisse, Notwendigkeiten und Vorkehrungen welche auf das Österreichische Bundesheer wie auch auf die Tiroler Polizei in nächster Zeit zukommen werden. Vizepräsident Peter Mader vom Tiroler Roten Kreuz berichtete dem Publikum von den Anstrengungen welche für die Bewältigung und Versorgung der Flüchtlinge notwendig waren in den Herbsttagen 2015 im Raum Kufstein und Erl.Ein „Tiroler Empfang“ großzügig unterstützt vom Land Tirol sorgte für einen gemütlichen Abend bei dem die Kameradschaft wiederum vertieft werden konnte.Der darauffolgende Sonntag begann mit einem Wortgottesdienst und Totengedenken mit Diakon Richard. Hptm Hörtnagl von der Feldambulanz Innsbruck berichtete von seiner Verwendung als Buslenker im Herbst 2015. Abschließend referierte OTL Andreas Walter aus Bayern vom Aufbau und Betrieb eines Zeltlagers in Feldkirchen durch die Bundeswehr.Das Nachmittagsprogramm bot die Möglichkeit die Kristallwelten in Wattens wie auch das private Militärmuseum von Hans Stock in Fiecht zu besuchen.„Wir kommen wieder,“ war der einhellige Tenor aller Besucher!