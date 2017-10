AT

JENBACH. Am Donnerstag, den 19. Oktober (10-18 Uhr) und Freitag, den 20. Oktober (9-17 Uhr) findet der traditionelle Flohmarkt der SPÖ Frauen unter dem Motto "Jenbach für Jenbacher" im VZ statt. Die Warenannahme (Spenden) ist am Mittwoch, den 18. Oktober von 16-19 Uhr und am Donnerstag, den 19. Oktober von 8-10 Uhr. Durch die Einnahme werden soziale Projekte und Jenbacher Familien unterstützt.