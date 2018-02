Förderung der Lesekompetenz

11.02.2018, 18:56 Uhr

Das Land Tirol unterstützt fünf Volksschulen im Bezirk Schwaz beim Ankauf von lesepädagogischen Unterrichtsmaterialien.

„Lesen ist eine Schlüsselqualifikation, Basis für den schulischen Erfolg und essentiell für den weiteren Lebensweg“, ist Bildungslandesrätin Beate Palfrader überzeugt. Das Land Tirol fördert daher 33 Volksschulen in allen Teilen des Landes beim Ankauf des Medienpakets „Lesefit“. „Die kindgerecht aufbereiteten Unterrichtsmaterialien unterstützen Lehrpersonen dabei, die Freude der Kinder am Lesen zu wecken und ihre Lesekompetenz und Lesebereitschaft nachhaltig zu stärken“, betont LRin Palfrader.

So beinhaltet die vierbändige Reihe theoretische Grundlagen und praktische Übungen für einen zeitgemäßen Leseunterricht von der ersten bis zur sechsten Schulstufe. Die begleitende „Lesefit“-CD-ROM unterstützt das Lesenlernen am Computer. „Lesefit“ wird vom Österreichischen Buchklub der Jugend herausgegeben und richtet sich sowohl an Schulen als auch an Privatpersonen. Das Medienpaket für die Volksschule und Sekundarstufe 1 ist um 294 Euro erhältlich.Weitere Informationen unter www.buchklub.at