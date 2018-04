Gemeinderat beschließt Entlastung des Bürgermeisters

24.04.2018, 12:47 Uhr

Kolsass Bgm. Hansjörg Gartlacher wurde nun mehrheitlich mit neun zu vier Stimmen entlastet

KOLSASS (dw). Aufgrund von 6 Enthaltungen bzw. Nein-Stimmen wurde bei der vergangenen Gemeinderatssitzung der Rechnungsabschluss der Gemeinde Kolsass abgelehnt. Bei der nun erneut einberufenen Gemeinderatsitzung am 19.4.2018 wurde der Rechnungsleger Bgm. Hansjörg Gartlacher mehrheitlich mit neun zu vier Stimmen entlastet. „Die Vorgangsweise der Opposition und leider auch Teile meiner Liste ist nicht zu verstehen. Der Rechnungsabschluss ist korrekt und verzeichnet sogar ein Plus. Die Kritik, den Gemeinderat zu spät bei Überschreitungen informiert zu haben, ist zum Teil berechtigt, hat aber nichts mit der korrekt geführten Rechnungslegung zu tun.“ Bgm. Gartlacher verweist zudem auf den Überprüfungsausschuss, welcher unter Vorsitz der Opposition keine Beanstandungen kundgetan hat. In diesem Zusammenhang hebt der Bürgermeister die ausgezeichnete Finanzlage hervor. „Wir haben in den letzten Jahren massiv in die Infrastruktur der Gemeinde investiert, Grundstücke angekauft und nicht zuletzt auch viel Geld in Straßen, Kanal und Wasserversorgung hineingesteckt. Dies konnten wir alles ohne Schulden bewältigen.“ Auch die Tatsache, dass die Gemeinde Kolsass heuer gemeinsam mit den Gemeinden Weer und Kolsassberg den Gemeindekooperationspreis GEKO von Land Tirol und Tiroler Gemeindeverband erhalten hat, sei eine Bestätigung für den erfolgreichen und zukunftsorientierten Kurs der Gemeindeführung.