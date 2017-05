HC Strache begeisterte die Massen in Schwaz

09.05.2017, 15:57 Uhr

Über 700 Besucher hießen Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache in Schwaz willkommen

SCHWAZ (dw). Grund des Treffens war die Präsentation der Kandidatinnen und Kandidaten der Tiroler FPÖ bei den kommenden Landtagswahlen. LPO Abwerzger gab das Ziel aus, zweitstärkste Kraft in Tirol zu werden. Freiheitliche Bedingungen für eine Regierungsbeteiligung wären etwa die Änderung des Tiroler Mindestsicherungsmodells sowie Grenzkontrollen am Brenner, für die Tirol sich stark zu machen habe. Auch den Bereich der direkten Demokratie nannte Abwerzger, der die Partei seit vier Jahren führt, als blaue Kernforderung. „So stark wie möglich zuzulegen“, damit sich eine schwarz-grüne Koalition nicht mehr ausgehe, gab Strache in seiner Rede die Marschrichtung vor. Dann setze womöglich ein Umdenken in der Tiroler ÖVP ein. ÖVP-Wähler, die mit den Grünen unzufrieden seien, müssten das Angebot erhalten, ein „Stück des Weges“ mit den Freiheitlichen zu gehen, denn: „Wo Grün regiert, regiert das Chaos“. Viele Tiroler würden eine Veränderung wollen, zeigte sich Strache überzeugt. Für den Bezirk Schwaz kandidiert bei den kommenden Landtagswahlen der Gemeindevorstand von Zell am Ziller Christoph Steiner. „Ich darf als Spitzenkandidat im Bezirk Schwaz den Listenplatz 6 auf der Landesliste einnehmen und ich freue mich schon gemeinsam mit euch und unserem Team rund um Markus Abwerzger die politische Wende in Tirol einleiten zu können“ so Steiner. Vor der Veranstaltungen besuchten Strache und Abwerzger die Achenseebahn AG in Jenbach und wurden von GF Georg Fuchshuber begrüßt.