In Pill wird umgekrempelt

09.05.2017, 15:55 Uhr

Ab August ist es soweit und die Bauarbeiten für den Neubau eines Kinderbetreuungszentrums startet

PILL (dw). Dreißig Jahre alt ist das als Anbau zur bestehenden Volksschule Pill, wo derzeit im Keller auch der Kindergarten untergebracht ist und nun wird es Zeit, dass umgekrempelt wird meinte Bgm Hannes Fender bei der Präsentation vor Ort.Im 2. Untergeschoss befindet sich die Turnhalle in Normgröße als Einfeldhalle. Weiters in diesem Geschoss wird das Musikprobelokal samt Nebenräumen untergebracht. Das Musikprobelokal selbst wird von der Turnhalle durch eine mobile Wand abgetrennt und kann bei Veranstaltungen gleichzeitig als Bühne verwendet werden. Das 1. Untergeschoss/Kellergeschoss bildet zum Großteil den Luftraum für die Turnhalle. Eine Galerie bietet die Möglichkeit für Ausschank und Aufenthalt mit Sicht in die Turnhalle. Im Erdgeschoss befindet sich der Kindergarten mit 2 Gruppenräumen samt Nebenräumen sowie einem Raum für die Kindergrippe mit Bewegungs- und Schlafraum. Vor dem Kindergarten wird im Erdgeschoss ein Spielplatz errichtet. Im 1. Obergeschoss wird ein Lernraum und ein Freizeitraum für den Hort errichtet sowie ein Spielplatz für die Volksschule. Im Kellergeschoss des Bestandes werden Umkleideräume, Duschen sowie WC-Anlagen für die Turnhalle untergebracht. Alle Geschosse sind mit dem Bestand direkt verbunden und zusätzlich mittels eines Liftes barrierefrei erschlossen. In Zukunft beabsichtigt die Gemeinde Pill für ihre Gemeindebürger eine Ganztages- und Ganzjahresbetreuung für Kinder anzubieten.

Die Räume im DetailTurnhalle neu: Vereinslokal, WC barrierefrei, WC, Abstellraum, Instrumentenraum, Büro, Notenraum, Vereinslokal, Musiksaal, Turngeräte, Sessel/Schutzbelag, Haustechnik, Putzmittelraum, Foyer, WC Herren, TurnhalleKellergeschoss neu: Ausschank, Foyerbereich, Lager, WC barrierefrei, HochlagerErdgeschoss Kindergarten neu: WC, Lager, Putzraum/Lager, 2 Gruppenräume KG, Teilungsraum, WC D + H, Mittagstisch, Küche, Garderoben, Foyer, WC barrierefrei, Garderoben Personal, Büro, Sozialraum, Bewegungsraum, Gruppenraum Kinderkrippe, Schlafraum, Wickelraum, WC, Eingangsbereich und Spielplatz.Obergeschoss Kindergarten neu: Zwei Lernräume (Hort), Balkon, SpielplatzUmbau Bestand Untergeschoss: WC D, Umkleideräume, WC barrierefrei, Sanitär/Duschen, WC, Lehrer/Sanitätsraum, Dusche/WC, Putzraum/Lager, Abstellraum und Technik.