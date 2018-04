Innenstadt-Leerflächen im Visier

24.04.2018, 12:49 Uhr

Derzeit ist das Potentialflächenmanagement zufrieden mit der Situation und sieht sich auf Erfolgskurs,

SCHWAZ (dw). So konnten in letzter Zeit einige leere Geschäftsflächen gefüllt wurden und 2017 verzeichnete man eine große Anzahl an Neueröffnung in der Schwazer Innenstadt. Kürzlich wurde z.B. ein Feinkostladen sowie ein Eissaloon in der Franz-Josef-Str. eröffnet."Mit diesem Potentialflächenmanagement in der Innenstadt geht es Leerflächen an den Kragen. Derzeit stehen im Bereich der Innenstadt (Franz-Josef-Str., Burggasse, Wopfnerstraße, Andreas-Hofer-Str., Innsbrucker Str.) nur noch 7 Geschäftsflächen leer" betonten Wirtschaftsreferent Vize-Bgm Martin Wex, Andreas Jenewein und Stadtmarketing-Leiter Manfred Berkmann bei einer Begehung. Weiters konnten zwei Leerflächen in das Potentialflächenmanagement der Stadt Schwaz aufgenommen werden, auch wird aktiv versucht, die noch verbleibenden Freiflächen wie z.B. das ehemalige Café Heiß zu belegen. Bei den restlichen fünf obliegt die Nutzung und Vergabe der Räumlichkeiten den Eigentümern selbst. Seit der Eröffnung der Stadtgalerien, vor über 6 Jahren, konnten die Leerflächen bereits um über 85 % im Bereich der Innenstadt reduziert werden. Seit 5 Jahren bedeutet das den größten Anteil an Handelsgeschäften im Bereich der Innenstadt. " Durch das Potentialflächenmanagement entstand eine engere Vernetzung zwischen der Stadt Schwaz und den Eigentümern. Zudem wurde die optische Wirkung durch den Wegfall von leeren Geschäften für die Bewohner und Gäste der Stadt Schwaz positiv erhöht" so Andreas Jenewein, Potentialflächenmanager.

Hilfe vom StadtmarketingSeit 2017 besteht für Hauseigentümer in der Altstadt von Schwaz die Möglichkeit, ihre Geschäftsleerflächen an das aktive Potentialflächenmanagement des Stadtmarketing Schwaz zu übergeben. Dabei mietet die Stadt die Flächen zu fairen Bedingungen für einen abgestimmten Zeitraum an und kümmert sich selbst um Untermieter. Es wird darauf geachtet, dass diese dem vom Stadtrat beschlossenen Branchenmix entsprechen und zu attraktiver Kundenfrequenz in der Altstadt führen. "Hier handelt es sich nicht um eine Makler- oder Vermittlertätigkeit, sondern um ein eigenverantwortliches managen der Flächen auf Risiko vom Stadtmarketing bzw. der Stadt. Mit der Einführung des PFM wurde auch das Mietfördermodell gestrichen und steht dem Mieter somit nicht mehr als Unterstützung zur Verfügung" betont Vize-Bgm Martin Wex.