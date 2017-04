Internationaler Skiareatest lud zur Verleihung der Winter-Awards

29.04.2017, 19:44 Uhr

Skiareatest-Präsident Klaus Hönigsberger lud zur Verleihung der Winter-Awards und Vergabe der internationalen Pistengütesiegel am Achensee

PERTISAU (dw). Aufgrund der vielen Anfragen sorgten die Schiffe „MS Achensee“ und „MS Stadt Innsbruck“ im Koppelverband für den größten schwimmenden Gästesaal am „Meer der Alpen“. Den über 300 Gästen erwartete ein herausragender Event: Während der Verkündung der Ergebnisse genossen die geladenen Gäste eine 5-Stündigen Rundfahrt auf dem Achensee. Mit an Bord waren LA Siegfried Egger, Bgm Josef Hausberger, Bgm Josef Bucher (Uderns), Grossrat Leo Jeker aus der Schweiz, Trainerlegende Charly Kahr und Rodel-Doppelweltmeisterin Lea Geiger. Folgende Skigebiete und Unternehmen aus dem Bezirk Schwaz wurden prämiert: Skilifte Hochfügen (Beschneiungstrophy und bestes Gästeinformationssystem), Skiservice-Center Kröll in Zell (Sportshop des Jahres 16/17 mit Gold), Hotel Lamark, Hochfügen (Gold für das beliebteste Alpenhotel und Alexander Fankhauser zum Koch des Jahres 16/17 und die Ursprung Buam für Musik & Kultur und für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde Kapitän Albert Bichler. Durch das Programm führte Moderatorin Silvia Fontanive aus Südtirol, für die musikalische Umrahmung sorgte „Zillertal Harmonie” und Kabarettist Lachgas Franz sorgte für Lachsalven bei den Gästen. Angetreten war auch eine Abordnung der Schützenkompanie Pertisau und die Jodoker Dorfmusikanten.