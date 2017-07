25.07.2017, 12:43 Uhr

Karl Mark zu Lebenshilfe-Obmann in Schwaz wiedergewählt

SCHWAZ. In der kürzlich stattgefundenen Regionalstellen-Versammlung der Lebenshilfe wurde Karl Mark einstimmig als Obmann des Vereins in der Region Schwaz wiedergewählt. Der frühere langjährige Bezirkshauptmann übernimmt somit weiterhin eine zentrale Führungsfunktion in der Region und soziale Verantwortung. „Der Bezirk Schwaz ist für die Lebenshilfe beispielgebend in der Weiterentwicklung zu individuelleren und inklusiveren Arbeits- und Wohnformen für Menschen mit Behinderungen und ebenso in der Angehörigeneinbindung. Dazu hat Karl Mark grundlegend beigetragen“, bekräftigt Lebenshilfe Präsident Peter Heidler seinen Dank an den wiederbestellten Obmann.

