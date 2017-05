Kaum zu glauben, was George alles kann. 

11.05.2017, 10:12 Uhr

Wertvolle Infos bei Beratungstagen in der Sparkasse

Was George tatsächlich kann, welche einzelnen Features es gibt und wie man sich am besten zu recht findet, kann man sich bei den Georgen-Tagen in der Sparkasse Schwaz zeigen lassen. Gestartet wird von 19. bis 21. April 2017 in der Sparkasse in der Franz-Josef-Straße. Vorbeischauen zahlt sich für Kundinnen und Kunden aus: Sie werden umfassend informiert und können gleich online testen. Fazit: Digitales Banking ist die einfachste Sache der Welt.

George kennenlernen

"Die George Tage sind in den nächsten Wochen im ganzen Institut geplant. Alle Kunden werden eingeladen, ihre Filiale zu besuchen. Diese Beratungstage sind eine schöne Gelegenheit, die zahlreichen Vorteile von George kennenzulernen. George ist eine innovative Weiterentwicklung des netbankings, das mit Ende des Jahres abgelöst wird. Dabei wurden die Kernfunktionen des netbankings übernommen und mit vielen intelligenten Funktionen erweitert. George kann mit vielen praktischen Plug-ins erweitert werden. Zudem kann der Benutzer Farben, Bildern und eigenen Namen für Konten und Karten ganz individuell gestalten", so Prokurist Helmut Rainer, Vertriebschef der Sparkasse Schwaz."Das Leben ist bunt und aufregend, es ist Zeit für eine neue Persönlichkeit im Banking. Mit diesen großen Worten wurde George als das modernste digitale Banking Österreichs in der Sparkassengruppe beworben. Schön, dass diese Werbeaussage unserem neuen Online-Banking mehr als gerecht wird. Wir freuen uns, dass so viele Kundinnen und Kunden unserer Einladung gefolgt sind und wir sie von den praktischen Funktionen von George überzeugt haben", freut sich Filialleiterin Christine Brunner.