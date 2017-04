28.04.2017, 13:39 Uhr

Lawinenabgang im Zillertal mit Totalverschüttung

GINZLING (red). Zwei Männer aus dem Bezirk Schwaz im Alter von 21 und 26 Jahren unternahmen kürzlich im Zillertaler Hauptkamm im Gemeindegebiet von Ginzling eine Skitour auf die Berliner Spitze. Bei der Abfahrt über die steile Gipfelrinne in Richtung Mitterbachjoch löste der vorausfahrende Skifahrer ein Schneebrett in der Rinne aus, welches ihn über felsdurchsetztes Gelände mitriss und total verschüttete. Der 2-te Skifahrer konnte rechtzeitig reagieren und sich in felsdurchsetztes Gelände retten. Er konnte sich mit seinem Pickel festhalten und so einen Absturz verhindern. Er konnte den Verschütteten durch dessen Schreie akustisch orten und freischaufeln. Durch den Absturz zog sich der Skifahrer im Gesicht Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde vom alarmierten NAH „Alpin 5“ ins BKH Schwaz geflogen. Der unverletzte Skifahrer setzte seine Abfahrt ins Tal alleine fort.

