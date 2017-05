08.05.2017, 10:54 Uhr

Lions Club Zillertal lädt zum Konzert

Der Lionsclub Zillertal hat wieder ein interessantes Konzert auf dem Programm.

In der Neuen Mittleschule Zell präsentiert er junge musikalische Talente aus dem Zillertal (Samstag, 20. Mai 1917, 20:00 Uhr). Schon der Titel "stimmig und vielsaitig" verrät, worum es in diesem Konzert geht: um Gesang und Saitenmusik. Dabei verspricht die unkonventionelle Besetzung - Singstimme, Violine, Cello, Harfe und Klavier - ein abwechslungsreiches Programm. Die jungen Musikerinnen und Musiker, Lisa Weiss, Theresa Giehl, Hanna Giehl und Josef Geisler (begleitet am Klavier von Alexander Ringler) präsentieren Werke von Ludwig van Beethoven,

Felix Mendelssohn-Bartholdy, Gustav Mahler u.a.; Eintritt € 15.-

Vorverkauf in allen Volksbank-Filialen im Bezirk Schwaz Reservierungen unter anna.geisler@empl.at oder 05283 / 501101 (Mo-Fr 8:00-17:00)

