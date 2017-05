Literarischer Abend in der Stadbücherei

12.05.2017, 14:19 Uhr

Am Rand: Ein Mensch steigt früh am Morgen auf einen Gipfel. Sobald es dunkel ist, will er einen letzten Schritt tun… Zwei Menschen hat er den Tod gebracht: Er erlöste seine Mutter vom terrorisierenden Großvater und seinen besten Freund von dessen Leiden. Ist er damit zum Mörder geworden? Infos auf http://literaturforum.at/ ; Dienstag, 23.05.2017; Hans Platzgumer: Am Rand; Lesung und Gespräch mit Univ.-Prof. Martin Sexl; 20.00 Uhr Stadtbücherei Schwaz