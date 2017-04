Mädchen bekamen beim "Girls Day" Einblicke in den Soldatenalltag

29.04.2017, 19:45 Uhr

Der Girls Day gewährte jungen Frauen Einblicke in die beruflichen Möglichkeiten beim Österreichischen Bundesheer.

INNSBRUCK/SCHWAZ (dw). Ob, Militärpolizistin, Sanitäterin oder Militärpilotin. All diese Berufsfelder wurden in der Standschützenkaserne in Innsbruck vom Jägerbataillon 6 in Zusammenarbeit mit dem Heerespersonalamt Innsbruck den 223 Girl`s, vorgestellt. Die Girls lernten nicht nur den Alltag von Soldatinnen und Soldaten sowie die militärische Ausrüstung und Geräte kennen, sie durften auch bei einer Seilrutsche ihren Mut unter Beweis stellen. Der Höhepunkt des Tages war natürlich der Heereshubschrauber Alouette III vom Hubschrauberstützpunkt Vomp. Pilot Hauptmann Daniel Gapp und Techniker Armin Gröbner, erläuterten die Einsatzarten sowie die Bordtechnik des Fluggerätes. „Ein unbeschreibliches Gefühl ist es im Hubschrauber zu sitzen, das Steuer zu bedienen und mit den Gedanken hoch in den Lüften zu schweben“ meinte Noomi Konzett aus Schwaz. Der weitere Stationsbetrieb reichte über eine Seilrutsche als Mutprobe bis hin zur praktischen Handhabung bei der San-Station, Waffen und Geräteschau des Jägerbataillons 6. Fazit: Dem Heerespersonalamt und dem Jägerbataillon 6 ist es wieder in eindrucksvoller Weise gelungen, mit dem „Girls Day“, den Mädchen eine breite Palette vom Beruf der „Soldatin“ vorzustellen.