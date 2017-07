Neue Gemeindepartnerschaft Jenbach-Posina (ITA)

17.07.2017, 15:37 Uhr

Große Freude

gab es kürzlich in Jenbach. Nach langen Vorbereitungen konnte am 24. Juni die Partnerschaftsurkunde zur Gemeindepartnerschaft zwischen Jenbach und dem Ort Posina in Italien unterzeichnet werden. Dazu trafen sich der Jenbacher Bgm. Dietmar Wallner (2.v.l.) und Andrea Cecchellero (l.), Bgm. von Posina, mit zahlreichen Vertretern der Gemeinden und Vereine der Ortschaften. Auch Gabriella Habsburg-Lothringen (2.v.r.) war auf Einladung der Kaiserjäger (im Bild Obmann Johann Pixner, r.) bei der Feier dabei, da sie die Fahnenpatin der Jenbacher Kaiserjäger ist. Die Kaiserjäger haben für die Gemeindepartnerschaft aufgrund ihrer jährlichen Teilnahme am Gedenken an den 1. Weltkrieg beim großen Kriegerfriedhof in der Region Pasubio den Kontakt mit Jenbach hergestellt.