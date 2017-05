Neuer Schwung mit der 1. Regionsgründung des AAB Schwaz und Umgebung

09.05.2017, 16:09 Uhr

AAB Kammerrätin Petra Grössl-Wechselberger einstimmig zur Regionsobfrau gewählt.

SCHWAZ. Bei der Gründung einer Regionsgruppe, die nun die Ortsgruppen Schwaz und Umgebung umfasst, wurde die AAB FCG Kammerrätin Petra Grössl-Wechselberger einstimmig zur Regionsobfrau gewählt. „Meine primäre Aufgabe wird es sein, die Familien und Arbeitnehmerpolitik zu stärken und diese in den Mittelpunkt zu stellen“ betonte die neue Regionsobfrau. Als Stellvertreter fungieren die AAB FCG Kammerräte Leonhard Klocker, Thomas Orgler und Thomas Lintner. Weiters wird der Vorstand durch Johannes Moser und Markus Oberlechner unterstützt. Die Region will sich künftig verstärkt über die Qualität der politischen Arbeit definieren und mit selbstbewusster Stimme für die Arbeitnehmerschaft in der Öffentlichkeit auftreten. AAB Landesobfrau Landesrätin Beate Palfrader gratulierte der Regionsobfrau und dem neu gewählten Regionsteam: „Ich möchte mich beim gesamten Bezirksteam für die Übernahme dieser neuen Aufgabe herzlichst bedanken. Mit Petra Grössl-Wechselberger bekommt die Region eine engagierte und tatkräftige Arbeitnehmervertreterin. Auch dem AAB-Bezirksobmann Bürgermeister Dietmar Wallner möchte ich für die starke Unterstützung rund um die Regionsgründung meinen Dank aussprechen. Durch die Regionsgründung können sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser vernetzen und somit ihre Interessen und Anliegen stärker zum Ausdruck bringen.“Bildquelle (portofrei abdruckbar): AAB Tirol/TomasBild 1/Regionstag (v.l.n.r.): der Jenbacher BGM und AAB Schwaz Bezirksobmann Dietmar Wallner, AAB Tirol Landesobfrau LRin Beate Palfrader, die neugewählte Regionsobfrau und FCG Kammerrätin Petra Grössl-Wechselberger und der Schwazer BGM Hans LintnerBild2/Gruppenfoto: „Das neugewählte Team mit Bezirksobmann und Landesobfrau“