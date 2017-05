Pflanzenmarkt in Rotholz war ein Besuchermagnet

09.05.2017, 16:06 Uhr

ROTHOLZ (dw). Beim Pflanzenmarkt des Vereins Arche Noah in der Landeslehranstalt Rotholz war der Andrang sehr groß. Die Besucher waren vom Angebot begeistert und mit vollen Kisten beladen wurde für die Gärten vorgesorgt. „Wir setzen uns für den Erhalt und die Entwicklung der Kulturpflanzenwelt österreichweit ein. Naturverbundene Vielfalt ist die Devise unseres Vereins und Netzwerkes“, erklärt Judith Scherrer vom Verein Arche Noah. Mit Marktständen dabei waren das Netzwerk Urkorn Tirol und Bio Austria neben anderen Anbietern in der Bio-Liga. Landtagsvizepräsident Hermann Weratschnig, der das Projekt Entente Florale in Schwaz leitet, bewies seinen grünen Daumen und informierte sich über Gemüse- , Obst- und Getreidesorten. „Statt Gentechnik und Einheitsbrei müssen wir altes Saatgut sichern und alte Obst- und Gemüsesorten wieder verbreiten. Wenn das Angebot passt, kann der Kunde sich freier für Regionalität entscheiden. Es liegt nicht immer am Preis“, meint Weratschnig und möchte gerne in Schwaz das Projekt eines Gemeinschaftsgartens umsetzen. „Wir brauchen dazu ein geeignetes Grundstück und Infrastruktur und Spielregeln müssen dabei passen“, so Umweltpolitiker Weratschnig.